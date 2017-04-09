Вечный рекорд. Казанский «Зенит» вошёл в историю

В мужском чемпионате России по волейболу завершился регулярный чемпионат. Для двух команд наступило время ожидания, для двух сезон завершён, а остальные десять будут биться либо за «Финал шести», либо за место в Суперлиге. «Чемпионат» подводит итоги «регулярки», которая подарила массу впечатлений и принесла один рекорд, который невозможно превзойти.

Один вопрос для двух команд

В заключительном туре мужского чемпионата страны решались два принципиальных вопроса. Нет, скорее всего один, но для двух команд: кто будет лишним? Лишним вообще и покинет группу сильнейших, перейдя классом ниже. И лишним, занявшим одиннадцатое место, которое гарантировало дальнейшее пребывание в суперлиге, но для игроков клуба чемпионат страны на этом завершался, так как эта команда не участвовала ни в восьмёрке участников плей-офф, ни в переходном турнире за право остаться в группе сильнейших.



Дело в том, что дальнейшую борьбу в турнире продолжали лишь команды, завершившие регулярное соревнование на местах с 1-го по 10-е и с 12-го и 13-го. Двум первым предстояли матчи в Лиге чемпионов, а потому места для них в «Финале шести» были забронированы. Восемь других разыгрывали четыре путёвки в заветную шестёрку по системе плей-офф до двух побед.



Клубы же, оказавшиеся в хвосте, кроме выбывшего из игры, должны были соревноваться в переходном турнире с двумя призёрами низшего дивизиона. Победитель же турнира в Высшей лиге «А» автоматом занимал место в суперлиге на следующий сезон.

«Ярославич» в суперлиге…

Поскольку на протяжении всего сезона мы вообще не рассказывали про ситуацию в низшей лиге, то сейчас самое время об этом упомянуть. Тем более, что турнир для большинства клубов «вышки» «А», завершается именно сегодня, 9 апреля. Как известно, во второй лиге отечественного волейбола команды играли спаренные матчи. Но уже после вчерашнего первого матча стало очевидно, какая из трёх команд — «Ярославич» из Ярославля, «Прикамье» из Перми, обе выступавшие вместе с сильнейшими в прежние годы, и «Университет» из Барнаула, до сей поры в суперлиге не выступавший, напрямую окажется в сильнейшей лиге, тогда как две остальные сыграют в переходном турнире за два «места под солнцем».

Все три клуба заключительные матчи проводили в гостях. До вчерашних встреч у «Ярославича» было 29 побед, у двух других по 28. И «Ярославич», одержавший вчера победу в Стерлитамаке над клубом «Спортакадемия-ВРЗ» — 3:0, с 30 выигрышами оказался недосягаем для соперников, которые свои матчи проиграли, соответственно, МГТУ и «Локомотиву-Изумруд» из Екатеринбурга, кстати, командам, завоёвывавшим в своё время золото в суперлиге.



Два слова про ярославский клуб. Тренирует его сейчас Виктор Сидельников, работавший в своё время в Казани и завоевавший ещё с «Динамо-Таттрансгаз» (так тогда назывался «Зенит») первую для клуба из столицы Татарстана победу в Лиге чемпионов. А президент клуба «Ярославич» — Сергей Шляпников, нынешний главный тренер сборной России.

…"Нефтяник — вне её

На последней строчке в турнирной таблице суперлиги вчера утром значился «Нефтяник» из Оренбурга, чуть выше — имевший на одну победу больше и переживающий не лучшие времена клуб из Краснодара.

Игроки из Оренбурга принимали «Зенит», который вполне мог прислать в приуральский город второй состав. Как сделал это, скажем, «Факел», игравший в Питере с «Динамо» из Ленинградской области.



Но казанцы приехали основным составом, правда, без Владимира Алекно — игрой уже не в первый раз руководил Алексей Вербов, и из ведущих игроков на площадку не выходил только Артём Вольвич. С другой стороны, «Зениту» 13 апреля играть в Белгороде ответный матч Лиги чемпионов, и встреча их ожидает непростая, если судить по первому матчу в Казани. Так что игра в Оренбурге была необходима даже в плане спарринга для ведущего клуба.



Судя по тому, как складывалась встреча, казанцы долгое время особо не выкладывались. Но и «Нефтяник» заслужил самых добрых слов не только за этот матч — вообще за весь сезон: сыграть 9 (!) пятисетовых матчей и добиться победы лишь в одном страшно обидно. При прежней системе розыгрыша, когда учитывались очки, а не победы, оренбуржцы опередили бы краснодарское «Динамо» по набранным очкам.



Но в этом году главным критерием были именно победы, и у краснодарцев их оказалось три, а у «Нефтяника» две. Третью не позволил одержать «Зенит», доказав в пятой партии, что класс команды много выше. Собственно, хозяева сопротивлялись лишь до смены сторон, которая произошла при счёте 8:6. Подавал в это время Александр Бутько. Интересно, что он оставался на линии до того, как на табло появились цифры 14:6, и итог укороченной партии сомнений не вызывал.

«Югра-Самотлор» доигрался до отпуска

«Факелу» же предстоит лететь во Францию на первый финальный матч Кубка вызова с «Шомоном». Камилло Плачи оставил ведущих игроков под Серпуховом, где находится подмосковная база команды. Таким образом, задача для «Динамо» из Ленобласти, которое рвалось на заветную одиннадцатую строчку, упрощалась: соперничать с резервистами легче, чем с игроками основного состава «Факела».



Вот только заочный соперник питерской команды из Нижневартовска тоже играл дома несколькими часами раньше и не собирался уступать занимаемую позицию. В соперниках у «Югры-Самотлора» был совершенно не мотивированный «Урал» из Уфы.



У претендовавших на 11-ю строчку команд перед важнейшими матчами было по семь побед. Но сибиряки опережали конкурентов из Ленобласти по очкам — 21 (36:63) против 19 (31:63). Так что их устраивала любая победа. И они её добились в пяти партиях ещё до начала матча в Санкт-Петербурге и сохранили место в суперлиге.



А молодёжь «Факела» заслужила добрые слова, сопротивлялась достойно, доказав, что у этой команды очень неплохое будущее.

«Зенит» forever!

Честь и хвала действующему чемпиону страны и Европы: команда Владимира Алекно не проиграла в сезоне ни одного официального матча — ни в регулярном чемпионате, ни в Кубке России, ни в Лиге чемпионов. Если, конечно, не принимать во внимание неудачу в финале клубного чемпионата мира от бразильского клуба «Сада-Крузейро» осенью прошлого года.

Подобного прежде, если память не изменяет, в российском чемпионате не бывало. Не думаю, что это говорит о безоговорочном превосходстве казанской команды над остальными соперниками даже в России. И в недавнем матче двух российских команд в «Раунде 6» Лиги чемпионов мы увидели, что «Белогорье» при правильном выборе исполнителей вполне способно достойно противостоять чемпионам. Так что, доживём до 13 апреля, когда эти же команды сыграют в Белгороде.



Но не стоит забывать, что сезон ещё не окончен, что не завершён чемпионат России, что продолжаются матчи Лиги чемпионов. А то, что состав у казанцев хорош, — можно только порадоваться за них, за руководство команды, которое уже не первый год сохраняет ведущих игроков, перезаключая контракты на очередной сезон. И на мой взгляд, стартовый вариант «Зенита» сегодня сбалансирован и сыгран лучше, чем семёрка любого другого и не только российского клуба.



Кстати, недавно, после первого матча в Казани, пообщался накоротке с Алексеем Вербовым по поводу его будущего. И был несколько удивлён тем, что выдающийся мастер, пробующий себя на тренерском месте, пока не получил ни одного достойного предложения. «Скорее всего, — заключил Лёша, — продолжу игровую карьеру». Только не сказал где, так как сей факт до поры заинтересованные стороны не разглашают.

Говорящие цифры

Подводя итоги регулярного сезона, нельзя не придать значения статистическим данным. Они, кстати, весьма любопытны. Ну, хотя бы такая цифра: по ходу турнира на площадку в 14 клубах выходил 221 игрок.



А теперь по номинациям, какие существуют в мировом волейболе.



Результативность. Здесь абсолютный лидер Виктор Полетаев из «Кузбасса» — 460 очков (5,61 в среднем за партию). Кстати, лучший по сумме очков игрок в последнем туре участия не принимал из-за травмы. Причём, по имеющимся у меня данным, травма это требует продолжительного лечения и реабилитация. Так что трудно сказать, сыграет ли Полетаев в нынешнем сезоне за сборную России…



Следом места занимают игроки вовсе не ведущих клубов — Никита Алексеев из «Новы», который несколько сбавил обороты в последних матчах, но сохранил запас прочности в очках — 429 (4,66), и Виталий Васильев из «Нефтяника» — 423 (4,36). Отметил бы ещё двоих — Максима Михайлова с его коэффициентом 4,74 и Алексея Спиридонова, играющего в «Енисее» — 4,57.



Подача. Если принимать во внимание количество набранных очков в этом элементе, то на первом месте однозначно Дмитрий Мусэрский — 57. При этом его эффективность оценивается в 0,63. У идущего вторым Михайлова — 54 очка, но 0,67 полезности. Далее следуют Полетаев — 47 (0,57) и Вильфредо Леон — 46 (0,61). Остальные заметно отстали.

Приём. Здесь надо принять во внимание показатели игроков на позициях либеро, цифры которых оказываются, как правило, выше, и доигровщиков. При этом принимал во внимание исключительно позитивные цифры выше 50%. Здесь в лидерах финн Лаури Керминен из «Кузбасса» и Артём Зеленков из «Динамо» (Ленинградская область) — по 57%, американец Эрик Шоджи из «Локомотива» — 56%, у Артёма Ермакова из столичного «Динамо» и Дмитрия Кириченко из «Урала» — по 55%. Абсолютно лучший среди доигровщиков — Юрий Бережко с 54%. По 51% имеют Егор Феоктистов («Урал»), Александр Петров («Динамо», Ленобласть) и Антон Семышев («Газпром-Югра»).



Атака. В этом элементе опять-таки выделил в одну группу игроков первого темпа и остальных — диагональных и доигровщиков. Среди первых лидирует Артём Вольвич с 72% результативности. Далее идут Ильяс Куркаев («Локомотив») — 70%, Мусэрский, Вадим Лихошерстов («Факел»), Александр Крицкий («Урал») и Андрей Ащев («Зенит») — по 66. В другой группе лучший Леон — 57%, далее Михайлов — 56%, Полетаев и Константин Бакун из московского «Динамо» — 55%, Спиридонов и Сергей Савин («Локомотив») — по 53%.

Блок. Первую позицию по количеству набранных очков в этом элементе занимает белорус Сергей Бусел из «Новы» — 70 (при 0,71 коэффициенте эффективности). Далее идут Куркаев — 68 (0,76!), Николай Апаликов («Кузбасс») — 63 (0,65), Мусэрский — 58 (0,64), Александр Сафонов — 58 (0,64) и Петар Крсманович (оба — «Газпром-Югра») — 58 (0,56).