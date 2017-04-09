Белорусские волейболистки уступили в полуфинале России и сыграют на ЧЕ за третье место с Сербией

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Россиянки традиционно на международных соревнованиях относятся к фаворитам, но первенство начали с двух поражений (от Италии — 0:3 и Нидерландов -0:3) и с трудом пробились в полуфинал. Однако в решающей стадии соперницы белорусок значительно усилии подачу, тогда как прием мяча у подопечных Натальи Мелянюк не отличается стабильностью.

В финале 9 апреля сборная России сыграет с Италией (17.30), а команды Беларуси и Сербии поборются за бронзовые награды (15.00). В ходе чемпионата белорусские и сербские волейболистки встречались на групповой стадии, и белорусская команда была сильнее 3:1.

Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право сыграть в финальной части чемпионата мира, который пройдет в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе с 18 по 27 августа, а также на Европейском юношеском фестивале в венгерском Дьоре в июле 2017-го.

Наиболее высоким результатом юниорской сборной Беларуси по волейболу пока остается третье место на чемпионате Европы 2001 года.