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8 апреля 2017, 21:21 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Уралочку» и вышли в финал ЧР

КАЗАНЬ, 8 апр — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Волейболистки казанского «Динамо» вышли в финал чемпионата России, обыграв «Уралочку-НТМК» из Свердловской области в третьем матче полуфинальной серии.

«Динамо» в субботу в Казани одержало победу со счетом 3−1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:20). Счет в серии до двух побед стал 2−1.

В первой партии «Динамо» не могло справиться с Ксенией Парубец, которая не оставляла шансов казанскому блоку. В концовке хозяйкам удалось потрепать нервы «Уралочке», но вытащить сет им не удалось.

Гости мощно начали и вторую партию. Марина Бабешина переигрывала своих коллег-связующих. Когда счет стал угрожающим — 12:16, в «Динамо» решились на замену диагональной Дарьи Столяровой на 21-летнюю Анастасию Подошвину. Этот ход сработал, и казанской команде удалось спасти партию.

Эмоциональное преимущество позволило «Динамо» уверенно повести в третьем сете — 20:10. Только в концовке «Уралочка» смогла вернуться в игру, но включилась в борьбу слишком поздно. В четвертой партии команды шли очко в очко, но в концовке Ирина Заряжко закрыла Парубец, а Ирина Воронкова ударила точно в угол.

В финале чемпионата России встретятся московское и казанское «Динамо», а «Уралочка» в серии за бронзу сыграет с красноярским «Енисеем».
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