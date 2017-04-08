Волейболистки казанского «Динамо» обыграли «Уралочку» и вышли в финал ЧР

«Динамо» в субботу в Казани одержало победу со счетом 3−1 (20:25, 25:22, 25:20, 25:20). Счет в серии до двух побед стал 2−1.

В первой партии «Динамо» не могло справиться с Ксенией Парубец, которая не оставляла шансов казанскому блоку. В концовке хозяйкам удалось потрепать нервы «Уралочке», но вытащить сет им не удалось.

Гости мощно начали и вторую партию. Марина Бабешина переигрывала своих коллег-связующих. Когда счет стал угрожающим — 12:16, в «Динамо» решились на замену диагональной Дарьи Столяровой на 21-летнюю Анастасию Подошвину. Этот ход сработал, и казанской команде удалось спасти партию.

Эмоциональное преимущество позволило «Динамо» уверенно повести в третьем сете — 20:10. Только в концовке «Уралочка» смогла вернуться в игру, но включилась в борьбу слишком поздно. В четвертой партии команды шли очко в очко, но в концовке Ирина Заряжко закрыла Парубец, а Ирина Воронкова ударила точно в угол.

В финале чемпионата России встретятся московское и казанское «Динамо», а «Уралочка» в серии за бронзу сыграет с красноярским «Енисеем».