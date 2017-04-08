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8 апреля 2017, 15:40 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Енисей» в гостях победил «Локомотив» в последнем туре мужской Суперлиги

Красноярский «Енисей» в матче заключительного тура мужского чемпионата России на выезде уверенно переиграл новосибирский «Локомотив» со счётом 3:0.

Подопечные Юрия Чередника набрали в 26 встречах 35 очков и занимают девятое место в турнирной таблице, а «железнодорожники» гарантировали себе итоговую третью позицию и в четвертьфинале сыграют с новокуйбышевской «НОВОЙ».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
26-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Енисей» (Красноярск) — 0:3 (17:25, 18:25, 21:25).
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