«Экзачибаши» победил «Фенербахче» в первом матче полуфинала чемпионата Турции
«Экзачибаши» в первом матче полуфинальной серии
плей-офф женского чемпионата Турции на своей площадке переиграл «Фенербахче» со счётом 3:0.
Российская доигровщица «Экзачибаши» Татьяна Кошелева в матче участия не принимала. Вторая встреча серии до двух побед состоится 12 апреля.
Во втором полуфинале путёвку в финал разыгрывают «Вакифбанк» и «Галатасарай». Матчи между этими командами пройдут 9 и 12 апреля.
Женщины. Чемпионат Турции
«Экзачибаши» — «Фенербахче» — 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).
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