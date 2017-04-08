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8 апреля 2017, 15:18 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Экзачибаши» победил «Фенербахче» в первом матче полуфинала чемпионата Турции

«Экзачибаши» в первом матче полуфинальной серии плей-офф женского чемпионата Турции на своей площадке переиграл «Фенербахче» со счётом 3:0.

Российская доигровщица «Экзачибаши» Татьяна Кошелева в матче участия не принимала. Вторая встреча серии до двух побед состоится 12 апреля.

Во втором полуфинале путёвку в финал разыгрывают «Вакифбанк» и «Галатасарай». Матчи между этими командами пройдут 9 и 12 апреля.

Женщины. Чемпионат Турции
Плей-офф. Полуфинал. Первый матч

«Экзачибаши» — «Фенербахче» — 3:0 (26:24, 25:19, 25:22).
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