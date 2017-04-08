Екатерина Гамова: Я хорошо отдохнула, и теперь я снова в сборной. Но в другой
Перед полуфиналом женского чемпионата Европы U-18 мы поговорили с куратором молодежных сборных России, нашей прославленной волейболисткой Екатериной Гамовой.
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«Сборная воодушевилась и вышла в полуфинал»
— Екатерина, примите поздравления с выходом в полуфинал. Расскажите, это было трудно?
— У нас были трудности на предварительном этапе. Мы проиграли две стартовые встречи: сборной Италии, которая считается фаворитом этого чемпионата Европы, и Голландии. Но после двух игровых дней у нас был выходной, мы собрались с командой, поговорили. Постарались с тренерским штабом создать позитивный настрой. После этого девчонки воодушевились: это была уже другая сборная России. Команда, которая бьется до последнего.
— Это действительно было чудесное превращение. Как
— Ох, ну давайте по порядку. Первые два дня, как я уже заметила, оставили очень грустное впечатление. Игроки не показывали и половину того, на что они способны — это расстраивало еще больше. Мы понимали: дело не в том, что команда
— Можете
— Мне кажется, этого делать не стоит. Успеха добивается вся команда в целом. И потом — это же еще дети. Если
— Сегодня полуфинал с Белоруссией. Каков настрой?
— Только на победу. Я надеюсь, у нас все получится. В команде прекрасный микроклимат, и это должно нам помочь.
«Я выполняю и тренерские функции»
— Расскажите, что заставило вас снова вернуться в большой спорт, ведь после окончания спортивной карьеры вы планировали долго отдыхать.
— У меня такая работа, что я получаю от нее удовольствие. Занимаюсь любимым делом, делюсь своим опытом с молодыми игроками, и мне это очень нравится. А времени отдохнуть у меня было достаточно. И теперь я снова в сборной. Только в другой.
— Ваши функции в сборной только лишь организаторские или еще и тренерские?
Так что тренерские функции я выполняю.
— Стать именно главным тренером команды нет желания?
— Это очень серьезный шаг. Я все больше убеждаюсь в том, что работа тренера — это адский труд и много нервов.
— Екатерина, в ближайшее время вы продолжите работать в сборных или перейдете на административную работу?
— Я продолжу курировать молодежные сборных на тех или иных этапах. Сейчас мы очень рады за нашу сборную U-18, ведь мы еще получили путевку на чемпионат мира. Это минимальная задача, которая была поставлена перед командой. Чемпионат мира пройдет в Аргентине в августе. Кроме этого, нам предстоит принять участие в олимпийском фестивале в Венгрии. Мы очень надеемся, что команда продолжит расти и добиваться новых результатов.
— Кто в Аргентине будет основными конкурентами сборной России?
— Выделю полуфиналистов этого чемпионата Европы. Здесь яркой игрой выделяется сборная Италии. Мы очень хотим добраться до них в финале. Но пока нам нужно обыграть Белоруссию, а им Сербию. Кроме того, очень сильны китаянки и американки, а еще я бы отметила Японию и Кубу.
— Удачи вам и девчонкам в игре! И ждем вас в финале.
— Спасибо большое.
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