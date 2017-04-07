Белорусские волейболистки в полуфинале ЧЕ U-18 встретятся с командой России
7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки в полуфинале чемпионата Европы для игроков до 18 лет в голландском Арнеме встретятся с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче предварительной стадии в группе II подопечные Натальи Мелянюк уверенно обыграли Польшу — 3:0 (25:20, 25:16, 25:14). Одним из лучших игроков стала Алина Егорова (12 очков за игру). Уверенно провели встречу Анна Гришкевич, Юлия Минюк и Юлия Кислюк, один из залогов успеха белорусок — подача мяча. В этом компоненте они заработали 10 эйсов в матче.
Одержав пять побед в пяти матчах, команда Натальи Мелянюк и Виктора Дубицкого заняла первое место в группе и 8 апреля в полуфинале континентального первенства встретится с командой России, которая финишировала на втором месте в группе I. Начало матча в 19.15 по белорусскому времени. В другом полуфинале сыграют Италия и Сербия. Победители встретятся в финале 9 апреля.
«Белорусские волейболистки провели очень хороший предварительный раунд, как тренер довольна результатом — первое место в группе. В ½ финала нас ждет Россия, поединок будет сложным, но будем сражаться всеми силами, чтобы победить», — сказала главный тренер белорусок Наталья Мелянюк.
Юниорская сборная Беларуси по волейболу вошла в четверку лучших команд турнира и получила право выступить на юниорском чемпионате мира в августе текущего года в Аргентине, а также, как сообщили в Министерстве спорта и туризма, на Европейском юношеском фестивале в венгерском Дьоре в июле 2017-го.
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