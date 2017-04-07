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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29346871/
7 апреля 2017, 11:32 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Ярославич», «Университет» и «Прикамье» поспорят за прямую путёвку в Суперлигу

Стала известна тройка команд Высшей лиги «А», которые в следующем сезоне могут сыграть в Суперлиге.

Прямую путёвку получит победитель соревнований. Команды, занявшие второе и третье места, сыграют в переходном турнире с 12-й и 13-й командами Суперлиги.

На данный момент в Высшей лиге лидирует «Ярославич» (Ярославль), одержавший 29 побед в 42 матчах (88 очков). По 28 побед в активе барнаульского «Университета» (82 очка) и пермского «Прикамья» (78 очков).

Командам осталось провести по два матча.
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