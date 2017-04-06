Волейболистки юниорской сборной России вышли в полуфинал ЧЕ в Нидерландах

Россиянки в четверг в матче группы I обыграли сборную Турции со счетом 3−1 (25:21, 25:21, 24:26, 25:15). Позже в другом матче этой группы итальянки переиграли голландок со счетом 3−1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:20). Эти результаты позволили сборной России с девятью очками занять второе место, а команда Нидерландов с шестью баллами стала третьей. Итальянки заняли первое место с пятью победами в пяти играх.

Россиянки в полуфинале сыграют с командой Белоруссии. Вторую пару составили итальянки и сербки. Матчи пройдут 8 апреля.