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6 апреля 2017, 22:54 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки юниорской сборной России вышли в полуфинал ЧЕ в Нидерландах

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Женская юниорская сборная России по волейболу (игроки не старше 18 лет) вышла в полуфинал чемпионата Европы в Арнеме (Нидерланды).

Россиянки в четверг в матче группы I обыграли сборную Турции со счетом 3−1 (25:21, 25:21, 24:26, 25:15). Позже в другом матче этой группы итальянки переиграли голландок со счетом 3−1 (18:25, 25:20, 25:16, 25:20). Эти результаты позволили сборной России с девятью очками занять второе место, а команда Нидерландов с шестью баллами стала третьей. Итальянки заняли первое место с пятью победами в пяти играх.

Россиянки в полуфинале сыграют с командой Белоруссии. Вторую пару составили итальянки и сербки. Матчи пройдут 8 апреля.
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