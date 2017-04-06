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6 апреля 2017, 11:17 | Игровые: Волейбол | Sports.kz

Результаты четвертого дня пятого тура чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги

Представляем Вашему вниманию результаты четвертого игрового дня пятого финального тура чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги «А», которые проходят в Таразе.

Представляем Вашему вниманию результаты четвертого игрового дня пятого финального тура чемпионата РК среди мужских команд Высшей лиги А которые проходят в <span class=error>Таразе</span>. Увеличить
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Матчи Высшей лиги «Б» проходят в Хромтау, 5 апреля был выходным днем.

Чемпионат Казахстана по волейболу. Высшая лига «А», мужчины. Финальный тур, Тараз. Результаты 5 апреля.
«Павлодар-2» — «Актобе» — 2:3 (15:25, 25:20, 22:25, 25:21, 11:15)
«Мангыстау» — «Динамо-Казыгурт» — 1:3 (23:25, 25:21, 22:25, 17:25)
«Атырау-2» — «Женис-Есиль-СК» — 3:1 (23:25, 25:21, 25:17, 25:23)
«Алтай-2» — «Тараз-2» — 3:0 (25:17, 25:16, 25:13).

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