Белорусские волейболистки вышли в полуфинал юниорского ЧЕ U-18

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В четвертом матче турнира, который проходит в голландском Арнеме, подопечные Натальи Мелянюк оказались сильнее волейболисток Румынии — 3:2 (28:26, 27:29, 27:25, 18:25, 16:14). Матч продолжался более двух часов. Наиболее результативными игроками в составе белорусок стали Алина Егорова (19 очков) и Татьяна Холод (18 очков).

После победы над Румынией юниорская сборная Беларуси уверенно занимает первое место в группе II, обеспечив себе выход в полуфинал первенства, а также участие в юниорском чемпионате мира, в котором белоруски не играли последние 16 лет. Занимающая в таблице третье место Сербия в заключительном туре не сможет опередить белорусок, которым уступила 1:3. Команда Натальи Мелянюк и Виктора Дубицкого в групповой стадии также была сильнее Греции (3:0) и Словении (3:1).

Турнирное положение: 1. Беларусь — 11 очков/4 матча. 2. Польша — 9/4. 3. Сербия — 7/4. 4. Румыния — 6/4. 5. Словения — ¾. 6. Греция — 0/4.

В группе I также определился один из участников ½ финала. В таблице уверенно лидируют итальянки, добившиеся четырех побед.

Турнирное положение: 1. Италия — 12/4. 2. Нидерланды — 6/4. 3. Россия — 6/4. 4. Болгария — 5/4. 5. Турция — 4/4. 6. Германия — ¾.

Заключительный матч в группе белоруски проведут 6 апреля с Польшей (18.30). Команды, занявшие первое и второе места в группах, сыграют в полуфинале континентального первенства.

Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе с 18 по 27 августа.

Наиболее высоким результатом юниорской сборной Беларуси по волейболу пока остается третье место на чемпионате Европы 2001 года.