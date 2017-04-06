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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29332756/
6 апреля 2017, 9:23 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Совет FIVB рассмотрит вопрос изменения названия федерации

Генеральный секретарь Международной федерации волейбола (FIVB) Фернандо Лима сообщил, что совет FIVB в мае 2017 года рассмотрит вопрос о переименовании организации.

«Думаю, что смена названия произойдёт. Два года назад совет уже понял, что всё к этому идёт. Аббревиатуры становится использовать все труднее, их слишком много. Мы должны найти другие решения», — приводит слова Лимы Inside the Games.

Ранее, к примеру, Международная федерация борьбы изменила название на Объединённый мир борьбы (United World Wrestling).
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