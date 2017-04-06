Разными курсами. Мужское «Динамо» сыграло хуже женского
Одно московское «Динамо» пробилось в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, другое споткнулось о «Берлин» и до решающей стадии может не добраться.
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Волей жребия мужское и женское московские «Динамо» проводили свои матчи «Раунда шести» Лиги чемпионов в один день. Ожидалось, что обе команды добьются убедительных побед, но задачу решили только динамовки. Динамовцам придётся очень сильно постараться в ответной игре, чтобы пробиться в «Финал четырёх».
В Тревизо за 47 минут
В первом матче «Раунда шести» в гостях женское «Динамо» более чем убедительно одолело итальянскую «Модену» в трёх партиях, и в ответной игре команде Юрия Панченко достаточно было взять всего две партии, чтобы обеспечить выход в «Финал четырёх». Эту задачу волейболистки российского клуба решили за 47 минут — ровно столько они потратили на два сета. Матч в Москве начинался на полтора часа раньше, чем в Берлине, и динамовки сделали всё возможное, чтобы победить и успеть посмотреть и матч мужской команды.
Преимущество хозяек площадки было более чем убедительным. Уже в первом сете «Динамо» максимально усложнило подачу, и «Модена» с трудом справлялась с приёмом. Плюс атаковали динамовки значительно эффективнее, а вот игроки итальянской команды меньше половины атак смогли довести до набранных очков. И, конечно, российская команда намного лучше играла на блоке.
Во втором сете «Модена» приспособилась к манере «Динамо», лидера атак
Третий сет уже ничего не решал, поскольку обе команды решали уже локальные задачи. Выиграть хотя бы партию в двух матчах «Модене» не удалось. Самыми результативными у москвичек стали Гончарова и Бетания де ла Крус (15 и 14 очков, соответственно), а Майя Поляк пять раз закрыла блоком соперниц.
Московское «Динамо» впервые с 2009 года пробилось в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Тогда же динамовки последний раз были призёрами турнира. Тогда они играли в Перудже, сейчас в конце апреля сыграют в Тревизо. В борьбе за выход в финал соперником команды Юрия Панченко будет итальянская «Конельяно». В другой паре сойдутся турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши», за который выступает Татьяна Кошелева. Правда, в матче с «Фенербахче» Кошелева сыграла неудачно, проведя на площадке только две первых партии. Но её команда добилась победы в четырёх сетах и завоевала путёвку в Тревизо.
Два сета по сценарию
Мужское «Динамо» играло на выезде с «Берлином». Когда жребий свёл команду Юрия Маричева с подопечными Роберто Серниотти, практически все эксперты в один голос говорили, что у немецкой дружины нет шансов на то, чтобы пробиться в «Финал четырёх». После игры в столице Германии эти шансы не просто появились, но на данный момент стали даже выше, чем у «Динамо».
Два первых сета прошли по сценарию гостей. В обеих партиях была напряжённая борьба, и в первом, например, хозяева вели с солидным преимуществом. Но динамовцы в самый нужный момент добавляли и добились успеха. В концовке первого сета двойная замена Сергея Гранкина и Константина Бакуна на Сергея Антипкина и Николая Круглова помогла гостям сравнять счёт, после чего игроки «Берлина» вообще перестали подавать.
Во второй партии игроки «Динамо» усилили подачу, более эффективно сыграли в атаке и очень солидно сыграли на приёме. Всё было, как и ожидалось: «Берлин» отчаянно сопротивлялся, но «Динамо» дожимало соперника и добивалось результата.
С ног на голову
Всё перевернулось в третьем сете со счёта 12:8 в пользу хозяев. Юрий Маричев взял второй
Игра «Динамо»
Результативность в атаке упала почти в два раза, то же самое можно сказать и о качестве приёма. «Берлин» уверенно взял партию, а затем раздавил «Динамо» в четвёртом сете и на
Через неделю в Москве «Динамо» для выхода в «Финал четырёх» необходима победа в трёх или четырёх партиях. В случае победы в пяти партиях будет «золотой» сет, а вот поражение закроет команде путь в Рим.
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