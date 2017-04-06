Разными курсами. Мужское «Динамо» сыграло хуже женского

Волей жребия мужское и женское московские «Динамо» проводили свои матчи «Раунда шести» Лиги чемпионов в один день. Ожидалось, что обе команды добьются убедительных побед, но задачу решили только динамовки. Динамовцам придётся очень сильно постараться в ответной игре, чтобы пробиться в «Финал четырёх».

В Тревизо за 47 минут

В первом матче «Раунда шести» в гостях женское «Динамо» более чем убедительно одолело итальянскую «Модену» в трёх партиях, и в ответной игре команде Юрия Панченко достаточно было взять всего две партии, чтобы обеспечить выход в «Финал четырёх». Эту задачу волейболистки российского клуба решили за 47 минут — ровно столько они потратили на два сета. Матч в Москве начинался на полтора часа раньше, чем в Берлине, и динамовки сделали всё возможное, чтобы победить и успеть посмотреть и матч мужской команды.



Преимущество хозяек площадки было более чем убедительным. Уже в первом сете «Динамо» максимально усложнило подачу, и «Модена» с трудом справлялась с приёмом. Плюс атаковали динамовки значительно эффективнее, а вот игроки итальянской команды меньше половины атак смогли довести до набранных очков. И, конечно, российская команда намного лучше играла на блоке.



Во втором сете «Модена» приспособилась к манере «Динамо», лидера атак бело-голубых Наталию Гончарову дважды закрыли блокирующие, но динамовки всё так же уверенно подавали, набрав три очка с подач, и практически не ошибались. Подопечные Лоренцо Мичелли старались тащить абсолютно все мячи, даже «мёртвые», почти сравнялись с хозяйками по эффективности в атаке, но в концовке «Динамо» дожало соперниц. Не сказать, что игра российской команды была идеальной, чего стоит хотя бы эпизод, когда Екатерина Панкова отдала мяч за голову, но никто даже не дёрнулся, чтобы завершить атаку. Но класс команд был несопоставим.



Третий сет уже ничего не решал, поскольку обе команды решали уже локальные задачи. Выиграть хотя бы партию в двух матчах «Модене» не удалось. Самыми результативными у москвичек стали Гончарова и Бетания де ла Крус (15 и 14 очков, соответственно), а Майя Поляк пять раз закрыла блоком соперниц.



Московское «Динамо» впервые с 2009 года пробилось в «Финал четырёх» Лиги чемпионов. Тогда же динамовки последний раз были призёрами турнира. Тогда они играли в Перудже, сейчас в конце апреля сыграют в Тревизо. В борьбе за выход в финал соперником команды Юрия Панченко будет итальянская «Конельяно». В другой паре сойдутся турецкие «Вакифбанк» и «Экзачибаши», за который выступает Татьяна Кошелева. Правда, в матче с «Фенербахче» Кошелева сыграла неудачно, проведя на площадке только две первых партии. Но её команда добилась победы в четырёх сетах и завоевала путёвку в Тревизо.



Два сета по сценарию

Мужское «Динамо» играло на выезде с «Берлином». Когда жребий свёл команду Юрия Маричева с подопечными Роберто Серниотти, практически все эксперты в один голос говорили, что у немецкой дружины нет шансов на то, чтобы пробиться в «Финал четырёх». После игры в столице Германии эти шансы не просто появились, но на данный момент стали даже выше, чем у «Динамо».



Два первых сета прошли по сценарию гостей. В обеих партиях была напряжённая борьба, и в первом, например, хозяева вели с солидным преимуществом. Но динамовцы в самый нужный момент добавляли и добились успеха. В концовке первого сета двойная замена Сергея Гранкина и Константина Бакуна на Сергея Антипкина и Николая Круглова помогла гостям сравнять счёт, после чего игроки «Берлина» вообще перестали подавать.



Во второй партии игроки «Динамо» усилили подачу, более эффективно сыграли в атаке и очень солидно сыграли на приёме. Всё было, как и ожидалось: «Берлин» отчаянно сопротивлялся, но «Динамо» дожимало соперника и добивалось результата.



С ног на голову

Всё перевернулось в третьем сете со счёта 12:8 в пользу хозяев. Юрий Маричев взял второй тайм-аут за партию и начал выговаривать Сергею Гранкину, на что тот довольно резко возражал. Гранкин вообще был на взводе и уже в начале матча получил красную карточку за споры с арбитром. Но если тогда нервозность связующего на результате не сказалась, то в третьей партии это дало о себе знать.

Игра «Динамо» как-то резко развалилась, хотя были эпизоды, после которых казалось, что вот-вот всё вернётся в прежнее русло. Как, например, четыре блока подряд в одном розыгрыше в исполнении Круглова и Дмитрия Щербинина. У немцев атаковали три разных игрока, но все атаки были заблокированы. Однако эти эпизоды так эпизодами и остались.



Результативность в атаке упала почти в два раза, то же самое можно сказать и о качестве приёма. «Берлин» уверенно взял партию, а затем раздавил «Динамо» в четвёртом сете и на тай-брейке. У гостей не получалось практически ничего, а попытки Маричева внести перелом в игру с помощью тайм-аутов и замен ничего не дали. Такое уже было у «Динамо» в нынешнем сезоне — и в матчах чемпионата страны, и в матчах Лиги чемпионов с той же «ЗАКСОЙ». А «Берлин» поймал кураж и был неудержим, особенно австралийский диагональный Пол Кэрролл, набравший 26 очков.



Через неделю в Москве «Динамо» для выхода в «Финал четырёх» необходима победа в трёх или четырёх партиях. В случае победы в пяти партиях будет «золотой» сет, а вот поражение закроет команде путь в Рим.