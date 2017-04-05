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5 апреля 2017, 23:39 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Любе Чивитанова» обыграла «Модену» в первом матче «раунда 6» ЛЧ

В первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов среди мужских команд «Любе Чивитанова» на выезде в трёх партиях итальянского дерби обыграла «Модену» со счётом 3:0.

Самым результативным в составе «Любе» стал болгарский диагональный Цветан Соколов, принесший своей команде 20 очков, 2 из которых подачей и 5 блоком.

Ответный матч соперники проведут 13 апреля.

Волейбол. Лига чемпионов Мужчины. «Раунд 6». Первый матч

«Модена» (Италия) — «Любе Чивитанова» (Италия) — 0:3 (23:25, 18:25, 27:29).
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