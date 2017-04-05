Московское «Динамо» на тай-брейке уступило «Берлину» в 1-м матче «раунда 6» ЛЧ

Бело-голубые уверенно выиграли две стартовые партии, но хозяевам площадки удалось сравнять счёт и на тай-брейке решить исход встречи в свою пользу.



Ответный матч между соперниками за выход в «Финал четырёх» состоится 12 апреля в Москве.



Волейбол. Лига чемпионов Мужчины. «Раунд 6». Первый матч



«Берлин» (Германия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:2 (23:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:10).