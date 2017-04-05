Московское «Динамо» на тай-брейке уступило «Берлину» в 1-м матче «раунда 6» ЛЧ
Волейболисты московского «Динамо» на выезде на
тай-брейке уступили «Берлину» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов со счётом 2:3.
Ответный матч между соперниками за выход в «Финал четырёх» состоится 12 апреля в Москве.
Волейбол. Лига чемпионов Мужчины. «Раунд 6». Первый матч
«Берлин» (Германия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:2 (23:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:10).
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