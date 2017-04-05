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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29330046/
5 апреля 2017, 23:27 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Московское «Динамо» на тай-брейке уступило «Берлину» в 1-м матче «раунда 6» ЛЧ

Волейболисты московского «Динамо» на выезде на тай-брейке уступили «Берлину» в первом матче «раунда 6» Лиги чемпионов со счётом 2:3.

Бело-голубые уверенно выиграли две стартовые партии, но хозяевам площадки удалось сравнять счёт и на тай-брейке решить исход встречи в свою пользу.

Ответный матч между соперниками за выход в «Финал четырёх» состоится 12 апреля в Москве.

Волейбол. Лига чемпионов Мужчины. «Раунд 6». Первый матч

«Берлин» (Германия) — «Динамо» (Москва, Россия) — 3:2 (23:25, 22:25, 25:19, 25:18, 15:10).
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