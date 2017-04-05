«Вакифбанк» стал последним участником «Финала четырёх» женской ЛЧ
Волейболистки турецкого «Вакифбанка» вышли в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, выиграв на своей площадке в ответном матче «раунда 6» турнира у швейцарского «Волеро» со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:22).
«Финал четырёх» Лиги чемпионов состоится
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд 6». Ответный матч
«Вакифбанк» (Турция) — «Волеро» (Швейцария) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:22).
Первый матч — 3:1.
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