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5 апреля 2017, 22:08 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Вакифбанк» стал последним участником «Финала четырёх» женской ЛЧ

Волейболистки турецкого «Вакифбанка» вышли в «Финал четырёх» Лиги чемпионов, выиграв на своей площадке в ответном матче «раунда 6» турнира у швейцарского «Волеро» со счётом 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:22).

«Финал четырёх» Лиги чемпионов состоится 22—23 апреля в Тревизо. Первым соперником «Вакифбанка» станет турецкий «Экзачибаши». В другом полуфинале московское «Динамо» сыграет с хозяином финального турнира — итальянским клубом «Конельяно».

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд 6». Ответный матч

«Вакифбанк» (Турция) — «Волеро» (Швейцария) — 3:1 (22:25, 25:21, 25:16, 25:22).

Первый матч — 3:1.
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