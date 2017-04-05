Фантастическая четверка для «Динамо»

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Вечер среды должен был стать знаменательным в истории московского «Динамо» — бело-голубые собирались впервые за восемь лет попасть в число четырех сильнейших клубов Старого Света. На протяжении семи предыдущих сезонов «Динамо» неизменно выходило из группы, но останавливалось на стадии плей-офф. И вот теперь, предпринимая восьмую попытку, москвички были как никогда близки к цели. В первом матче они обыграли в гостях итальянскую «Модену» со счетом 3:0, и теперь для общего успеха им достаточно было на своей площадке взять две партии.

Задачу «Динамо» упрощало еще и то, что команда Юрия Панченко в полуфинале чемпионата России легко прошла «Енисей». И после второй победы в Красноярске бело-голубые могли на протяжении 10 дней целенаправленно готовиться к встрече с «Моденой». Поэтому фаворитами матча, безусловно, были хозяйки. Но заранее отправлять их в «Финал четырех» все равно не стоило. В плей-офф Лиги чемпионов нет случайных соперников. «Модена» на предварительном этапе опередила соотечественниц из «Конельяно», а в составе у нее немало игроков высокого класса — те же Йована Бракочевич и Нериман Озсой.

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА

Перед игрой волейболистки двух команд вместе со зрителями минутой молчания почтили память жертв теракта в петербурском метрополитене. Сразу после этого москвички взяли с места в карьер — буквально с первых розыгрышей стало ясно, что «Динамо» сохранило победный настрой с первого матча. Поначалу показалось, что «Модена», как говорится, «забыла» выйти на площадку. Хозяйки сразу же набрали два очка благодаря ударам Де Ла Крус, а затем счет стал и 4:0, после чего тренер гостей взял тайм-аут.

После него итальянская команда стала более цепко действовать в обороне, но бело-голубые продолжали удерживать комфортный перевес в счете, не подпуская соперниц ближе, чем на три-четыре мяча. К тому же у «Модены» совершенно не работал блок — за первую партию гостьям всего раз удалось закрыть атаку «Динамо». Концовка партии стала бенефисом Наталии Гончаровой, набравшей пять очков подряд. А точку поставила Яна Щербань. Полдела было сделано, но москвички вовсе не собирались останавливаться. Второй сет начался точно так же, как первый — «Динамо» набирало одно очко за другим, а оппоненткам оставалось только разводить руками.

Не успели они опомниться, как на табло горел счет 8:2, и стало ясно, что вторая партия станет полным повторением первой. Так и получилось — Гончарова и Де ла Крус продолжали наводить ужас на блокирующих соперниц, тогда как лидеры «Модены» играли добротно, но не более того. К тому же, «Динамо» во втором сете прибавило еще и на подаче. Шансы гостевой команды хотя бы на экстра-сет становились все более призрачными, и главную задачу вечера москвички в итоге выполнили всего за 47 минут.

С МЫСЛЯМИ ОБ ИТАЛИИ

После этого спортивная составляющая встречи была исчерпана. Теперь «Модена» играла за собственный престиж и обязана была хотя бы попытаться размочить счет. Для хозяев же остаток встречи превратился в тренировку, пусть и достаточно интенсивную.

К чести игроков итальянского клуба, им удалось собраться и в третьей партии дать «Динамо» настоящий бой, чего не получилось в первых двух. Например, они смогли, наконец, выйти вперед в счете, пусть и ненадолго. Блистала либеро Леонарди, тащившая тяжелейшие мячи, оживилась игра в атаке. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы взять у «Динамо» хотя бы партию.

Команды шли плечом к плечу до самой концовки, когда сильнее вновь оказались хозяйки. Теперь в полуфинале Лиги чемпионов москвичек ждет встреча с хозяйками «Финала четырех» — еще одним клубом из Италии «Конельяно». Матчи решающей стадии пройдут 22 и 23 апреля.