Фантастическая четверка для «Динамо»
Московское «Динамо» впервые с 2009 года вышло в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов, уверенно обыграв на своей площадке итальянскую «Модену».
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Видимо, что-то случилось...
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Вечер среды должен был стать знаменательным в истории московского «Динамо» —
Задачу «Динамо» упрощало еще и то, что команда Юрия Панченко в полуфинале чемпионата России легко прошла «Енисей». И после второй победы в Красноярске
МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
Перед игрой волейболистки двух команд вместе со зрителями минутой молчания почтили память жертв теракта в петербурском метрополитене. Сразу после этого москвички взяли с места в карьер — буквально с первых розыгрышей стало ясно, что «Динамо» сохранило победный настрой с первого матча. Поначалу показалось, что «Модена», как говорится, «забыла» выйти на площадку. Хозяйки сразу же набрали два очка благодаря ударам Де Ла Крус, а затем счет стал и 4:0, после чего тренер гостей взял
После него итальянская команда стала более цепко действовать в обороне, но
Не успели они опомниться, как на табло горел счет 8:2, и стало ясно, что вторая партия станет полным повторением первой. Так и получилось — Гончарова и Де ла Крус продолжали наводить ужас на блокирующих соперниц, тогда как лидеры «Модены» играли добротно, но не более того. К тому же, «Динамо» во втором сете прибавило еще и на подаче. Шансы гостевой команды хотя бы на
С МЫСЛЯМИ ОБ ИТАЛИИ
После этого спортивная составляющая встречи была исчерпана. Теперь «Модена» играла за собственный престиж и обязана была хотя бы попытаться размочить счет. Для хозяев же остаток встречи превратился в тренировку, пусть и достаточно интенсивную.
К чести игроков итальянского клуба, им удалось собраться и в третьей партии дать «Динамо» настоящий бой, чего не получилось в первых двух. Например, они смогли, наконец, выйти вперед в счете, пусть и ненадолго. Блистала либеро Леонарди, тащившая тяжелейшие мячи, оживилась игра в атаке. Но этого оказалось недостаточно для того, чтобы взять у «Динамо» хотя бы партию.
Команды шли плечом к плечу до самой концовки, когда сильнее вновь оказались хозяйки. Теперь в полуфинале Лиги чемпионов москвичек ждет встреча с хозяйками «Финала четырех» — еще одним клубом из Италии «Конельяно». Матчи решающей стадии пройдут 22 и 23 апреля.
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