Панкова: ЖВК «Динамо» смог выйти в «Финал четырех» ЛЧ за счет своей уверенности

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3−0 в пользу «Динамо». Первый матч также завершился «сухой» победой московского клуба.

«Эта победа вытекает из победы в Италии, потому что там мы очень сильно настроились и разобрали команду, и им не позволило это показать свою силу, — сказал Панкова. — Сегодня мы были очень уверенны и смогли за счет этого победить. Все было под нашим контролем и зависело исключительно от нас, от нашей четкой игры, а мы все сделали спокойно, и поэтому нам удалось победить в двух матчах».

«Я испытываю такие ощущения, будто так и должно было быть. Сегодня мы при своих болельщиках чувствовали себя еще увереннее, еще радостнее», — добавила она.

Ранее «Динамо» вышло в финал чемпионата России. «Настрой у нас боевой, виден финал, окончание сезона и чего уже сил жалеть? Нужно настроиться, еще немного поработать, убрать недочеты и готовиться к финалам, которые будут очень непростые. Я очень надеюсь, что нам удастся принести победу «Динамо», — резюмировала волейболистка.