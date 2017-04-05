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5 апреля 2017, 22:06 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Панкова: ЖВК «Динамо» смог выйти в «Финал четырех» ЛЧ за счет своей уверенности

Волейболистки московского «Динамо» смогли обыграть итальянскую «Модену» в матчах «Раунда шести» Лиги чемпионов и выйти в «Финал четырех» турнира за счет своей уверенности, заявила агентству «Р-Спорт» связующая столичного клуба Екатерина Панкова.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3−0 в пользу «Динамо». Первый матч также завершился «сухой» победой московского клуба.

«Эта победа вытекает из победы в Италии, потому что там мы очень сильно настроились и разобрали команду, и им не позволило это показать свою силу, — сказал Панкова. — Сегодня мы были очень уверенны и смогли за счет этого победить. Все было под нашим контролем и зависело исключительно от нас, от нашей четкой игры, а мы все сделали спокойно, и поэтому нам удалось победить в двух матчах».

«Я испытываю такие ощущения, будто так и должно было быть. Сегодня мы при своих болельщиках чувствовали себя еще увереннее, еще радостнее», — добавила она.

Ранее «Динамо» вышло в финал чемпионата России. «Настрой у нас боевой, виден финал, окончание сезона и чего уже сил жалеть? Нужно настроиться, еще немного поработать, убрать недочеты и готовиться к финалам, которые будут очень непростые. Я очень надеюсь, что нам удастся принести победу «Динамо», — резюмировала волейболистка.

«Финал четырех» Лиги чемпионов состоится 22—23 апреля в Тревизо. В полуфинале «Динамо» 22 апреля сыграет с хозяином финального турнира итальянским клубом «Конельяно». Во втором полуфинале сыграют турецкие «Эджзаджибаши» и «Вакифбанк».
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