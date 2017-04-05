Панченко: Каждая ошибка давила на волейболисток «Динамо» в матче ЛЧ, но они выстояли

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:19, 25:21) в пользу «Динамо». Первый матч также завершился победой московского клуба — 3−0. Таким образом, «бело-голубые» пробились в «Финал четырех». Последний раз «Динамо» участвовало в финале Лиги чемпионов в сезоне-2008/09 и тогда завоевало серебряные медали.

«Все отлично! Мы в «Финале четырех»! Каждая ошибка давила на игроков, и это было видно невооруженным глазом, поэтому я благодарен девчонкам, поздравляю их с этой победой и с тем результатом, который так долго ждали и игроки, и болельщики. Девчонки выстояли это двойное напряжение, и теперь нас ждет «Финал четырех», — сказал Панченко журналистам.

Тренер отметил, что московский клуб испытывает небольшие трудности с заменами. «Надо сейчас подумать, как лучше загрузить и разгрузить игроков, но это и есть наша работа. Мы все понимаем, что права на ошибку у нас практически не осталось. Настя Бавыкина немного повредила икроножную мышцу, надо будет смотреть. Настя Макарова восстанавливается после травмы», — пояснил специалист.