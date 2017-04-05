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5 апреля 2017, 21:21 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Панченко: Каждая ошибка давила на волейболисток «Динамо» в матче ЛЧ, но они выстояли

Каждая ошибка давила на волейболисток московского «Динамо» в ответном матче «Раунда шести» Лиги чемпионов против итальянской «Модены», но игроки смогли выстоять это двойное напряжение и выйти в «Финал четырех», заявил главный тренер столичного клуба Юрий Панченко.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:19, 25:21) в пользу «Динамо». Первый матч также завершился победой московского клуба — 3−0. Таким образом, «бело-голубые» пробились в «Финал четырех». Последний раз «Динамо» участвовало в финале Лиги чемпионов в сезоне-2008/09 и тогда завоевало серебряные медали.

«Все отлично! Мы в «Финале четырех»! Каждая ошибка давила на игроков, и это было видно невооруженным глазом, поэтому я благодарен девчонкам, поздравляю их с этой победой и с тем результатом, который так долго ждали и игроки, и болельщики. Девчонки выстояли это двойное напряжение, и теперь нас ждет «Финал четырех», — сказал Панченко журналистам.

Тренер отметил, что московский клуб испытывает небольшие трудности с заменами. «Надо сейчас подумать, как лучше загрузить и разгрузить игроков, но это и есть наша работа. Мы все понимаем, что права на ошибку у нас практически не осталось. Настя Бавыкина немного повредила икроножную мышцу, надо будет смотреть. Настя Макарова восстанавливается после травмы», — пояснил специалист.

«Финал четырех» Лиги чемпионов состоится 22—23 апреля в Тревизо. В полуфинале «Динамо» 22 апреля сыграет с хозяином финального турнира итальянским клубом «Конельяно». Во втором полуфинале сыграют турецкий «Эджзаджибаши» и победитель в паре «Вакифбанк» (Турция) — «Волеро» (Швейцария).
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