Международная федерация волейбола может сменить название

Предложение о смене названия будет рассмотрено в мае.

«Я думаю, что смена названия произойдет, — сказал Лима. — Два года назад совет уже понял, что речь об этом идет. Аббревиатуры становится использовать все труднее, их слишком много. Мы должны найти другие решения».

Ранее некоторые федерации сменили названия. Так, Международная федерация парусного спорта превратилась в World Sailing, а Международная федерация борьбы была переименована в Объединенный мир борьбы (United World Wrestling).