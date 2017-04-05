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5 апреля 2017, 20:57 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу над итальянской «Моденой» в ответном матче «Раунда шести» женской Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3−0 в пользу хозяек.

В первой встрече в Италии россиянки были сильнее с тем же счетом и по сумме двух матчей прошли в следующую стадию соревнований.

В полуфинале Лиги чемпионов «Динамо» встретится с победителем противостояния между турецким клубом «Вакыфбанк» и швейцарским «Волеро Цюрих».
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Каждая ошибка давила на волейболисток московского «Динамо» в ответном матче «Раунда шести» Лиги чемпионов против итальянской «Модены», но игроки смогли выстоять это двойное напряжение и выйти в «Финал четырех», заявил главный тренер столичного клуба Юрий Панченко.
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