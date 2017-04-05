Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

В первой встрече в Италии россиянки были сильнее с тем же счетом и по сумме двух матчей прошли в следующую стадию соревнований.

В полуфинале Лиги чемпионов «Динамо» встретится с победителем противостояния между турецким клубом «Вакыфбанк» и швейцарским «Волеро Цюрих».