Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу над итальянской «Моденой» в ответном матче «Раунда шести» женской Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3−0 в пользу хозяек.
В первой встрече в Италии россиянки были сильнее с тем же счетом и по сумме двух матчей прошли в следующую стадию соревнований.
В полуфинале Лиги чемпионов «Динамо» встретится с победителем противостояния между турецким клубом «Вакыфбанк» и швейцарским «Волеро Цюрих».
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