Сборная России одержала вторую победу на ЧЕ U18 среди девушек
Сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы U18 среди девушек, который проходит в Нидерландах.
Россиянки в трёх партиях взяли верх над командой Германии. Самой результативной в составе российской команды стала диагональная Оксана Якушина, набравшая 11 очков.
6 апреля в заключительном матче группового турнира россиянки встретятся с командой Турции.
Волейбол. Чемпионат Европы U18. Девушки. Группа I. 4-й тур
Россия — Германия — 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).
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