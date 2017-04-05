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5 апреля 2017, 19:47 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сборная России одержала вторую победу на ЧЕ U18 среди девушек

Сборная России по волейболу одержала вторую победу на чемпионате Европы U18 среди девушек, который проходит в Нидерландах.

Россиянки в трёх партиях взяли верх над командой Германии. Самой результативной в составе российской команды стала диагональная Оксана Якушина, набравшая 11 очков.

6 апреля в заключительном матче группового турнира россиянки встретятся с командой Турции.

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Девушки. Группа I. 4-й тур

Россия — Германия — 3:0 (25:23, 25:20, 25:19).
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