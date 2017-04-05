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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29320704/
5 апреля 2017, 11:44 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и лидируют в группе на юниорском ЧЕ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и находятся в лидерах юниорского чемпионата Европы (U-18), который проходит в Арнеме (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сборная в которую входят игроки брестской минской гродненской и могилевской школ волейбола уверенно переиграла команду Словении — 3:1 (25:20 20:25 25:12 25:15). Увеличить
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Сборная, в которую входят игроки брестской, минской, гродненской и могилевской школ волейбола, уверенно переиграла команду Словении — 3:1 (25:20, 20:25, 25:12, 25:15). Белоруски уступили лишь во второй партии матча — после удачного старта подопечные Натальи Мелянюк неуверенно сыграли на приеме мяча. Однако в следующих розыгрышах блокирующие Юлия Минюк и Юлия Кислюк значительно превосходили соперниц в нападении. Самым результативным игроком у белорусок в прошедшей встрече стала Вера Костючик (14 очков), защищающая цвета саратовского «Протона».

В группе II предварительной стадии чемпионата Европы сборная Беларуси занимает первое место: 1. Беларусь — 9 очков/3 матча. 2. Польша — 6/3. 3. Румыния — 5/3. 4. Сербия — 4/3. 5. Словения — 3/3. 6. Греция — 0/3.

Турнирное положение группы I: 1. Италия — 9/3. 2. Болгария — 5/3. 3. Турция — 4/3. 4. Нидерланды — 3/3. 5. Россия — 3/3. 6. Германия — 3/3.

Следующие матчи белорусские волейболистки проведут 5 апреля с Румынией (21.00) и 6 апреля с Польшей (18.30). Команды, которые займут первое и второе места в группах, сыграют в полуфинале континентального первенства. Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира, проведение которого запланировано 18—27 августа в аргентинских городах Росарио и Санта-Фе.

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