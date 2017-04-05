Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и лидируют в группе на юниорском ЧЕ
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки одержали третью победу подряд и находятся в лидерах юниорского чемпионата Европы (U-18), который проходит в Арнеме (Нидерланды), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сборная, в которую входят игроки брестской, минской, гродненской и могилевской школ волейбола, уверенно переиграла команду Словении — 3:1 (25:20, 20:25, 25:12, 25:15). Белоруски уступили лишь во второй партии матча — после удачного старта подопечные Натальи Мелянюк неуверенно сыграли на приеме мяча. Однако в следующих розыгрышах блокирующие Юлия Минюк и Юлия Кислюк значительно превосходили соперниц в нападении. Самым результативным игроком у белорусок в прошедшей встрече стала Вера Костючик (14 очков), защищающая цвета саратовского «Протона».
В группе II предварительной стадии чемпионата Европы сборная Беларуси занимает первое место: 1. Беларусь — 9 очков/3 матча. 2. Польша — 6/3. 3. Румыния — 5/3. 4. Сербия — 4/3. 5. Словения — 3/3. 6. Греция — 0/3.
Турнирное положение группы I: 1. Италия — 9/3. 2. Болгария — 5/3. 3. Турция — 4/3. 4. Нидерланды — 3/3. 5. Россия — 3/3. 6. Германия — 3/3.
Следующие матчи белорусские волейболистки проведут 5 апреля с Румынией (21.00) и 6 апреля с Польшей (18.30). Команды, которые займут первое и второе места в группах, сыграют в полуфинале континентального первенства. Шесть лучших сборных по итогам турнира получат право выступить на чемпионате мира, проведение которого запланировано
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