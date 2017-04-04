Обмочаев: ВК «Белогорье» в матче ЛЧ показал, что с «Зенитом» можно бороться
Волейболисты «Белогорья» обрели дополнительную уверенность после первого матча Раунда шести" Лиги чемпионов с казанским «Зенитом», заявил либеро белгородцев Алексей Обмочаев.
«Зенит» во вторник в Казани победил «Белогорье» со счетом 3−1.
«В первых двух партиях мы не выдержали прием, а потом в этом компоненте стало получаться лучше. Может быть, эмоции зашкаливали,
«В четвертой партии долгое время вели, но так получилось, что мы отпустили преимущество на подаче Мэтта Андерсона. Также было и в первой партии. Даже Леон не сыграл сегодня, как он может. При счете 0−2 наш тренер просил собраться и играть. Не стоять, как истуканы, а играть. Этого нам не хватало в начале матча», — добавил Обмочаев.
Ответная игра пройдет 13 апреля в Белгороде.
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