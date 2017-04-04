Обмочаев: ВК «Белогорье» в матче ЛЧ показал, что с «Зенитом» можно бороться

«Зенит» во вторник в Казани победил «Белогорье» со счетом 3−1.

«В первых двух партиях мы не выдержали прием, а потом в этом компоненте стало получаться лучше. Может быть, эмоции зашкаливали, какой-то мандраж мешал. “Зенит” идет без поражений в этом сезоне, все боятся эту команду. Но как показали третья и четвертая партии, с “Зенитом” можно бороться и даже выигрывать. У ребят появилась уверенность, что это реально», — сказал Обмочаев журналистам.

«В четвертой партии долгое время вели, но так получилось, что мы отпустили преимущество на подаче Мэтта Андерсона. Также было и в первой партии. Даже Леон не сыграл сегодня, как он может. При счете 0−2 наш тренер просил собраться и играть. Не стоять, как истуканы, а играть. Этого нам не хватало в начале матча», — добавил Обмочаев.

Ответная игра пройдет 13 апреля в Белгороде.