Косарев: Волейболисты «Белогорья» немного недоработали в матче ЛЧ с «Зенитом»

«Зенит» во вторник в Казани победил «Белогорье» со счетом 3−1.

«Зенит» — сильный соперник, и с ним, в первую очередь, нужно совладать с собственными эмоциями, играть именно по установке. Если играешь по установке, то берешь так называемые простые мячи. В этом мы немножко недоработали, — сказал Косарев журналистам.

«В этом противостоянии все будет решаться в Белгороде, но “Зенит”, безусловно, получил преимущество», — отметил тренер белгородцев.

Ответная игра пройдет в Белгороде 13 апреля.