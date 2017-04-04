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4 апреля 2017, 23:04 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Косарев: Волейболисты «Белогорья» немного недоработали в матче ЛЧ с «Зенитом»

Волейболисты «Белогорья» не всегда выполняли игровое задание в первом матче «Раунда шести» Лиги чемпионов с казанским «Зенитом», заявил старший тренер белгородцев Александр Косарев.

«Зенит» во вторник в Казани победил «Белогорье» со счетом 3−1.

«Зенит» — сильный соперник, и с ним, в первую очередь, нужно совладать с собственными эмоциями, играть именно по установке. Если играешь по установке, то берешь так называемые простые мячи. В этом мы немножко недоработали, — сказал Косарев журналистам.

«В этом противостоянии все будет решаться в Белгороде, но “Зенит”, безусловно, получил преимущество», — отметил тренер белгородцев.

Ответная игра пройдет в Белгороде 13 апреля.
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