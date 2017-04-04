Алекно сделал шаг к Риму

В главном волейбольном турнире Старого Света начинается решающая пора. Шесть клубов, среди который три российских, бьются за путевки в Рим на «Финал четырех». Главному фавориту турнира — казанскому «Зениту» выпало играть с «Белогорьем». По сути, российское волейбольное «класико».

ЛЕГЕНДА НОМЕР «8»

Сергей Тетюхин выходит на разминку и смотрит под своды казанского дворца. Там высоко висит его майка с номером «8». Великий российский доигровщик, пожалуй, единственный волейболист в стране, которого встречают овацией в любом зале России. А уж в Казани — тем более. Это сейчас «Зенит» — сборная мира, громящая всех подряд, но все помнят время, когда именно приглашение Сергея подняло клуб на новую высоту.

Естественно, что сейчас Казань — фаворит. Болельщики уже сбились со счета, сколько матчей насчитывает победная серия команды Владимира Алекно (на самом деле — 33). А за 8 игр «Раунда 12» Казань отдала соперникам всего одну партию. Но как сказал либеро Алексей Вербов: «За все время выступления в Казани я могу все поражения пересчитать на пальцах одной руки, но каждое из них было в самый важный момент».

Казань и Белгород до этого в Лиге чемпионов встречались лишь раз («Зенит» победил). В чемпионате страны команда Алекно выиграла восемь последних очных матчей, но в Лиге чемпионов гости собрали другой состав: появился Марлон, могут играть Подлесных, Обмочаев. К матчу в Казани готовились. Придумали даже красочное шоу с лазерами, танцорами, велосипедными трюками и, почему-то, футбольным фристайлом, но выглядело сильно. Еще брутальнее смотрелся баннер на хозяйском фан-секторе «Рим для гладиаторов».

КАЗАНСКИЙ УРАГАН

Символично, что домашняя арена «Зенита» носит название «Санкт-Петербург». Минута молчания в память о питерской трагедии и зал включается по полной. Хозяева сразу же делают брейк, но коронный блок Мусэрского против Леона, словно говорит казанцам, что легко не будет. Команды начинают так эмоционально, что прыгают даже в вип-ложе. При счете 12:9 мяч, такое чувство, не падает на пол минуту! В итоге Михайлов все-таки находит руки Хтея и берет очко. Этот дикий розыгрыш предопределяет первый сет. Триумвират Косарев — Богомолов — Хамуцких берет тайм-ауты, но «Зенит» уже летает. Андерсон штампует эйсы, а у гостей не получается ничего — 25:14.

«Давай-давай, собрались!», — заводит своих Сергей Тетюхин. На площадке звезды волейбольного мира, но за игрой 41-летнего ветерана можно смотреть вечно, это не надоест никогда. В ней есть магия. В каждом действии почерк гения и мысль. Он бросается за самыми безнадежными мячами и возвращает их в игру. Вообще амплуа «доигровщика» слишком узкое для Тетюхина. Он везде: подает, поднимает, отдает, блокирует. Но Алекно, наверное как никто другой знает возможности Сергея, и у тренера конечно же есть план: Тетюхин пашет в защите и не получает мячей в атаке, а если и атакует, то только против тройного блока. У Бутько выбор в нападении куда богаче: Леон, Андерсон и Михайлов кормятся с передач, как голодные чайки, летящие за рыболовным катером.

Гости бьются, но свои брейковые очки «Зенит» держит в несгораемом сейфе 25:17 втором сете. По-настоящему зацепиться за игру «Белогорью» удается только в третьей партии. Болельщики уже начали думать, как выезжать с парковки, но у гостей были другие планы. Казанцы слегка ослабили хватку, а тренеры гостей наконец-то находят оптимальное сочетание. Икс-фактором становится Ян Ерещенко, добавивший гостям страсти — 22:23 и наконец-то пахнет интригой.

Концовки сетов — это время Владимира Алекно: тайм-ауты, просмотры — все что нужно, но «Белогорье» на таком кураже, что даже не замечает ошибки — 23:25. Страшный сон Казани продолжается и в четвертой партии — 0:4! Алекно немедленно останавливает этот ужас, а Обмочаев в порыве счастья запрыгивает на шею Мусэрскому — такого мы не видели с лондонского финала.

«Зенит» бросается в погоню — случай столь редкий, что безумно интересно. Михайлов колотит из второй зоны, Вербов доводит идеально и Казань настигает гостей на счете 16:16. Кажется, что это уже приговор, но «Белогорье» героически уходит с двух матчболов, однако, этого мало. «Зенит» побеждает 3:1. Следовательно, в ответном матче команду Алекно устроит даже поражение со счетом 2:3. Но когда в твоей команде играет Сергей Тетюхин, то всегда можно надеяться на чудо.