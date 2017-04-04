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4 апреля 2017, 22:46 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Волейболисты «Зенита» обыграли «Белогорье» в первом матче «Раунда шести» Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Казанский волейбольный клуб «Зенит» дома обыграл «Белогорье» со счетом 3−1 в первом матче «Раунда шести» Лиги чемпионов.

Ответная встреча между клубами пройдет 13 апреля в Белгороде.

Победитель этого противостояния выйдет в «Финал четырех» Лиги чемпионов, который состоится 29—30 апреля в Риме.

«Зенит» является четырехкратным победителем турнира, «Белогорье» — трехкратным.
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