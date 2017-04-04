«Экзачибаши» одолел «Фенербахче» и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Российская доигровщица победителей Татьяна Кошелева набрала пять очков.



Первая встреча завершилась в пользу «Фенербахче» в пяти партиях. Таким образом, «Экзачибаши» вышел в «Финал четырёх», который пройдёт в Тревизо (Италия) 22 и 23 апреля.



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Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч



«Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Экзачибаши» (Стамбул, Турция) — 1:3 (31:29, 14:25, 25:27, 23:25)

Первый матч: 3:2.