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4 апреля 2017, 22:05 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Экзачибаши» одолел «Фенербахче» и вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

Турецкий «Экзачибаши» в ответном матче «раунда 6» плей-офф женской Лиги чемпионов переиграл соотечественниц из «Фенербахче» со счётом 3:1.

Российская доигровщица победителей Татьяна Кошелева набрала пять очков.

Первая встреча завершилась в пользу «Фенербахче» в пяти партиях. Таким образом, «Экзачибаши» вышел в «Финал четырёх», который пройдёт в Тревизо (Италия) 22 и 23 апреля.

Женщины. Лига чемпионов
Плей-офф. «Раунд 6». Ответный матч

«Фенербахче» (Стамбул, Турция) — «Экзачибаши» (Стамбул, Турция) — 1:3 (31:29, 14:25, 25:27, 23:25)
Первый матч: 3:2.
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