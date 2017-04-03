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3 апреля 2017, 18:46 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Турецкий клуб «Эджзаджибаши» получил wild card клубного чемпионата мира по волейболу

МОСКВА, 3 апр — Р-Спорт. Турецкий клуб «Эджзаджибаши», за который играет россиянка Татьяна Кошелева, получил wild card клубного чемпионата мира по волейболу, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).

Турнир состоится 9—14 мая в японском городе Кобе. «Эджзаджибаши» является действующим победителем клубного чемпионата мира.

Помимо турецкой команды wild card получили «Вакыфбанк» (Стамбул), «Волеро» (Швейцария) и «Озаску» (Бразилия).

Еще одним представителем Европы на турнире в Японии станет победитель Лиги чемпионов, который станет известен 23 апреля.

Ранее участие на турнире обеспечили японские «Хисамицу Спрингс» и «НЕК Ред Рокетс», а также бразильский клуб «Рексона-Сеск».
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