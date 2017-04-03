Турецкий клуб «Эджзаджибаши» получил wild card клубного чемпионата мира по волейболу
МОСКВА, 3 апр —
Р-Спорт. Турецкий клуб «Эджзаджибаши», за который играет россиянка Татьяна Кошелева, получил wild card клубного чемпионата мира по волейболу, сообщается на сайте Международной федерации волейбола (FIVB).
Турнир состоится
Помимо турецкой команды wild card получили «Вакыфбанк» (Стамбул), «Волеро» (Швейцария) и «Озаску» (Бразилия).
Еще одним представителем Европы на турнире в Японии станет победитель Лиги чемпионов, который станет известен 23 апреля.
Ранее участие на турнире обеспечили японские «Хисамицу Спрингс» и «НЕК Ред Рокетс», а также бразильский клуб «Рексона-Сеск».
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