Турецкий клуб «Эджзаджибаши» получил wild card клубного чемпионата мира по волейболу

Турнир состоится 9—14 мая в японском городе Кобе. «Эджзаджибаши» является действующим победителем клубного чемпионата мира.

Помимо турецкой команды wild card получили «Вакыфбанк» (Стамбул), «Волеро» (Швейцария) и «Озаску» (Бразилия).

Еще одним представителем Европы на турнире в Японии станет победитель Лиги чемпионов, который станет известен 23 апреля.

Ранее участие на турнире обеспечили японские «Хисамицу Спрингс» и «НЕК Ред Рокетс», а также бразильский клуб «Рексона-Сеск».