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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29299038/
3 апреля 2017, 18:05 | Игровые: Волейбол | БЕЛТА

Белоруска Надежда Молосай сыграет в финале волейбольного Кубка вызова

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающая сборной Беларуси по волейболу Надежда Молосай, выступающая за греческий «Олимпиакос», сыграет в финале Кубка вызова Европейской конфедерации волейбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В повторном матче ½ финала на выезде с красноярским Енисеем клуб из Афин уступил 0:3 (21:25 11:25 23:25). В первой игре в Греции Олимпиакос оказался сильнее 3:1. По регламенту турнира был назначен золотой сет в котором удача была на стороне команды Надежды <span class=error>Молосай</span> — 15:13. Увеличить
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В повторном матче ½ финала на выезде с красноярским «Енисеем» клуб из Афин уступил 0:3 (21:25, 11:25, 23:25). В первой игре в Греции «Олимпиакос» оказался сильнее 3:1. По регламенту турнира был назначен «золотой сет», в котором удача была на стороне команды Надежды Молосай — 15:13. Белоруска в составе своей команды отметилась 8 результативными баллами, но не может в прошедшей встрече в Красноярске похвастаться надежным приемом мяча — всего 29%. «Енисей» сделал ставку в ответном поединке на подачу, в чем и преуспел. В том числе нападающая сибирского клуба и сборной Беларуси Анастасия Гарелик. Диагональная отметилась 20 набранными очками, но это не помогло «Енисею» пробиться в финал женского Кубка вызова.

«Олимпиакос» в борьбе за почетный трофей сыграет с турецкой «Бурсой».

Наиболее значимым достижением белорусских волейбольных клубов за последние несколько сезонов является выход в полуфинал Кубка вызова в 2015 году минского «Строителя». Семикратный чемпион дебютировал в текущем клубном сезоне в Лиге чемпионов, но не cмог выйти в групповую стадию, уступив финскому «Тийкериту».

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