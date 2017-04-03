«Вакифбанк», «Экзачибаши», «Волеро» сыграют на клубном ЧМ в Японии
Турецкие клубы «Вакифбанк» и «Экзачибаши», а также швейцарский «Волеро» получили приглашения на клубный чемпионат мира, который пройдёт в Кобе (Япония) с 9 по 14 мая, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.
Ещё одним представителем Европы на этих соревнованиях станет победитель Лиги чемпионов.
Участие в турнире также примут «Хисамицу Спрингс» (Япония), «Ред Рокетс Кавасаки» (Япония), «Рексона Сеск» (Бразилия) и «Волей Нестле Осаску» (Бразилия).
Действующим победителем клубного чемпионата мира является «Экзачибаши».
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