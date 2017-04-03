«Вакифбанк», «Экзачибаши», «Волеро» сыграют на клубном ЧМ в Японии

Казахстанские пляжники Егор Дмитриев и Ерлан Елубаев заняли восьмое место на чемпионате Азии до 21 года в Таиланде. Попав в десятку сильнейших казахстанский дуэт завоевал право выступить в квалификации чемпионата мира до 21 года в Нанкине.