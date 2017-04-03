Женский ВК «Енисей» не смог выйти в финал европейского Кубка Вызова

Женская команда волейбольного «Енисея» не смогла пройти в финал европейского Кубка Вызова. Это стало известно после ответной игры с греческим «Олимпиакосом», которая прошла 2 апреля в Красноярске. Напомним, в первом матче красноярки уступили со счетом 1:3.

По ходу игры с гречанками «Енисей» не испытал особых проблем, победив в трех сетах. При этом одна из партий завершилась полным разгромом «Олимпиакоса» — 25:11. В итоге матч закончился со счетом 3:0, что означало перевод игры в «золотой сет» — укороченную партию до 15 очков, которая и должна выявить победителя серии.

Решающий сет прошел в напряженной и равной борьбе. Роковыми для «Енисея» стали две ошибки подряд при счете 13:13. Благодаря этому «Олимпиакос» выиграл 15:13 и вышел в финал турнира.

Ключевую роль ошибок в конце матча признал и наставник красноярской команды Александр Кошкин.

«По сегодняшнему матчу к девчонкам нет никаких претензий, они боролись. “Золотой сет” — это лотерея, мы совершили больше ошибок и из-за этого проиграли. Две глупых ошибки в концовке, если бы не они, все могло быть по-другому. Эмоции захлестнули уже… Чувствовал ли я, что победа близка? Нет, когда выиграли игру 3:0, сразу переключился, как и соперники, пошла новая игра. В начале мы провалились, потом догнали, повели, но сами в итоге наошибались», — заявил Кошкин.

Несмотря на вылет из Кубка Вызова, «Енисей» может занести нынешний сезон себе в актив. Красноярские волейболистки дошли до полуфиналов всех турниров, в которых принимали участие. При этом розыгрыш европейского кубка стал первым в истории для «Енисея».

Также подопечные Кошкина смогли прервать беспроигрышную серию «Олимпиакоса», которая длилась почти полгода. Кроме того, гречанки проиграли «всухую» впервые с апреля 2015 года. Решающий «золотой сет», в котором «Енисей» потерпел поражение, не входит в результат отдельного матча.

Добавим, в финале «Олимпиакос» сыграет с «Бурсой». Во второй полуфинальной серии турецкая команда переиграла немецкий «Шверинер» (2:3, 3:1).