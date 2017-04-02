Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка ЕКВ, выиграв «золотой» сет
Волейболистки казанского «Динамо» во втором матче полуфинала Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх партиях обыграли турецкий «Галатасарай».
Первый матч, также в трёх партиях, выиграла команда из Стамбула, поэтому соперникам пришлось определять победителя с помощью «золотого» сета, который остался за бело-голубыми
За титул казанское «Динамо» поспорит с итальянским «Бусто Арсицио».
Волейбол. Женщины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч
«Динамо» (Казань, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).
Первый матч — 0:3.
«Золотой» сет — 15:11.
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