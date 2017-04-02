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2 апреля 2017, 19:51 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка ЕКВ, выиграв «золотой» сет

Волейболистки казанского «Динамо» во втором матче полуфинала Кубка ЕКВ на своей площадке в трёх партиях обыграли турецкий «Галатасарай».

Первый матч, также в трёх партиях, выиграла команда из Стамбула, поэтому соперникам пришлось определять победителя с помощью «золотого» сета, который остался за бело-голубыми

За титул казанское «Динамо» поспорит с итальянским «Бусто Арсицио».

Волейбол. Женщины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч

«Динамо» (Казань, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).

Первый матч — 0:3.

«Золотой» сет — 15:11.
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