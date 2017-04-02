Казанское «Динамо» вышло в финал Кубка ЕКВ, выиграв «золотой» сет

Первый матч, также в трёх партиях, выиграла команда из Стамбула, поэтому соперникам пришлось определять победителя с помощью «золотого» сета, который остался за бело-голубыми



За титул казанское «Динамо» поспорит с итальянским «Бусто Арсицио».



Волейбол. Женщины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч



«Динамо» (Казань, Россия) — «Галатасарай» (Стамбул, Турция) — 3:0 (25:18, 25:20, 25:18).



Первый матч — 0:3.



«Золотой» сет — 15:11.