«Шомон» стал первым финалистом мужского Кубка Вызова

В первой встрече французы оказались сильнее со счётом 3:1. Таким образом, «Шомон» вышел в финал турнира, где сыграет либо с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ», либо с турецким «Галатасараем». Первая встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Камилло Плачи.



Мужчины. Кубок Вызова

Полуфинал. Ответный матч



«Зираат Банкасы» (Турция) — «Шомон» (Франция) — 3:2 (26:24, 23:25, 15:25, 25:18, 15:9).

Первый матч: 1:3.