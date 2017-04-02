Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» встретятся в финале плей-офф чемпионата Беларуси

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Столичная дружина в ½ финала до трех побед не оставила шансов «Легиону» из Гродненского района, обыграв самобытную команду из агрогородка Обухово в трех матчах. Горнякам понадобилось четыре игры, чтобы сломить сопротивление борисовского БАТЭ-БГУФК. После двух уверенных побед на домашней площадке — 3:0, 3:1 «Шахтер» в пяти партиях уступил на выезде — 2:3. В четвертом поединке, состоявшемся сегодня, подопечные тренера Виктора Бекши были сильнее — 3:0. Решающей стала первая партия прошедшей встречи, которая завершилась победой горняков 34:32.

Финальная серия до трех побед, в которой сыграют «Шахтер» и «Строитель», 26-го чемпионата Беларуси среди мужских команд стартует 8 и 9 апреля в Солигорске. Через неделю 14 и 15 апреля состоятся ответные матчи.

Минский «Строитель» является действующим семикратным чемпионом Беларуси, солигорский «Шахтер» ранее играл в финале в 2013-м и 2014 году, уступив первое место столичной команде. Также клуб из Солигорска завоевывал серебряные награды в 2006 году.