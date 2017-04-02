Волейболисты «Шахтера» и «Строителя» встретятся в финале плей-офф чемпионата Беларуси
2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» и минского «Строителя» встретятся в финале
плей-офф чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Столичная дружина в ½ финала до трех побед не оставила шансов «Легиону» из Гродненского района, обыграв самобытную команду из агрогородка Обухово в трех матчах. Горнякам понадобилось четыре игры, чтобы сломить сопротивление борисовского
Финальная серия до трех побед, в которой сыграют «Шахтер» и «Строитель», 26-го чемпионата Беларуси среди мужских команд стартует 8 и 9 апреля в Солигорске. Через неделю 14 и 15 апреля состоятся ответные матчи.
Минский «Строитель» является действующим семикратным чемпионом Беларуси, солигорский «Шахтер» ранее играл в финале в 2013-м и 2014 году, уступив первое место столичной команде. Также клуб из Солигорска завоевывал серебряные награды в 2006 году.
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