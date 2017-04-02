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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29285275/
2 апреля 2017, 15:27 | Игровые: Волейбол | «Прессбол»

Волейбол. Женщины. Чемпионат Беларуси. «Жемчужина Полесья» обыграла «Атлант», «Коммунальник» уступил «Минчанке»

В воскресных матчах женского первенства страны «Жемчужина Полесья» и «Минчанка» добились викторий.

Жемчужина Полесья — Атлант — 3:0 (25:20, 25:17, 25:21)
Коммунальник — Минчанка — 1:3 (25:14, 20:25, 22:25, 22:25)

Итоговая таблица: Минчанка — 58 очков (24 матча), Жемчужина Полесья — 42 (24), Коммунальник — 32 (24), Атлант — 12 (24).

В финальной серии (до трех побед) сыграют: Минчанка — Жемчужина Полесья.

В «бронзовой» серии за 3-е место (до трех побед) сыграют: Коммунальник — Атлант.

Матчи — 8−9, 14−15 и, если понадобится, 22 апреля.

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