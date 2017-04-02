Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29285093/
2 апреля 2017, 14:58 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Енисея» не сумели выйти в финал Кубка вызова

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Волейболистки красноярского «Енисея» уступили греческому «Олимпиакосу» в «золотом» сете второго матча ½ финала Кубка вызова и не сумели пробиться в финал турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:11, 25:23) в пользу «Енисея». В первом матче победу праздновал «Олимпиакос» со счетом 3−1. По регламенту был назначен «золотой» сет до 15 очков, победу в котором одержал греческий клуб — 15:13.

В финале турнира «Олимпиакос» сыграет с победителем в паре «Бурса» (Турция) — «Шверинер» (Германия).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США