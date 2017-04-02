Волейболистки «Енисея» не сумели выйти в финал Кубка вызова

Встреча, прошедшая в воскресенье в Красноярске, завершилась со счетом 3−0 (25:21, 25:11, 25:23) в пользу «Енисея». В первом матче победу праздновал «Олимпиакос» со счетом 3−1. По регламенту был назначен «золотой» сет до 15 очков, победу в котором одержал греческий клуб — 15:13.

В финале турнира «Олимпиакос» сыграет с победителем в паре «Бурса» (Турция) — «Шверинер» (Германия).