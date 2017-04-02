Королёв и Ермишенков выиграли первый чемпионат России по волейболу на снегу
Пётр Королёв и Антон Ермишенков одержали победу над Максимом Жирковым и Остапом Фирсовым со счётом 2:0 в финале первого в истории чемпионата России по волейболу на снегу, который прошёл в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор».
Руслан Даянов и Юрий Богатов, проигравшие Жиркову и Фирсову в полуфинале, завоевали бронзовые медали, нанеся поражение в матче за третье место Артёму Сычёву и Андрею Ужегову.
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