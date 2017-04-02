Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/volleyball/29284161/
2 апреля 2017, 12:09 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Королёв и Ермишенков выиграли первый чемпионат России по волейболу на снегу

Пётр Королёв и Антон Ермишенков одержали победу над Максимом Жирковым и Остапом Фирсовым со счётом 2:0 в финале первого в истории чемпионата России по волейболу на снегу, который прошёл в Сочи на горнолыжном курорте «Роза Хутор».

Руслан Даянов и Юрий Богатов, проигравшие Жиркову и Фирсову в полуфинале, завоевали бронзовые медали, нанеся поражение в матче за третье место Артёму Сычёву и Андрею Ужегову.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Волейбола

Сырцева и Моисеева — первые в истории чемпионки России по волейболу на снегу

Александра Моисеева и Екатерина Сырцева, выступающие за ВК «Подмосковье», победили на первом в истории чемпионате России по волейболу на снегу, который завершился на курорте «Роза Хутор» в Сочи.
Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!