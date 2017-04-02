В финале Александра и Екатерина оказались сильнее представительниц Краснодара и Москвы Екатерины Макрогузовой и Елизаветы Терентьевой со счётом 2:1 (11:15, 15:11, 15:7).



Бронзовые награды завоевали Александра Спинева и Наталья Климанская из Ростова-на-Дону, переигравшие в матче за третье место дуэт Ульянина/Лаптева из Татарстана.