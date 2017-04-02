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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29283813/
2 апреля 2017, 11:18 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Сырцева и Моисеева — первые в истории чемпионки России по волейболу на снегу

Александра Моисеева и Екатерина Сырцева, выступающие за ВК «Подмосковье», победили на первом в истории чемпионате России по волейболу на снегу, который завершился на курорте «Роза Хутор» в Сочи.

В финале Александра и Екатерина оказались сильнее представительниц Краснодара и Москвы Екатерины Макрогузовой и Елизаветы Терентьевой со счётом 2:1 (11:15, 15:11, 15:7).

Бронзовые награды завоевали Александра Спинева и Наталья Климанская из Ростова-на-Дону, переигравшие в матче за третье место дуэт Ульянина/Лаптева из Татарстана.
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