Сырцева и Моисеева — первые в истории чемпионки России по волейболу на снегу
Александра Моисеева и Екатерина Сырцева, выступающие за ВК «Подмосковье», победили на первом в истории чемпионате России по волейболу на снегу, который завершился на курорте «Роза Хутор» в Сочи.
В финале Александра и Екатерина оказались сильнее представительниц Краснодара и Москвы Екатерины Макрогузовой и Елизаветы Терентьевой со счётом 2:1 (11:15, 15:11, 15:7).
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