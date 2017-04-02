«Бусто Арсицио» стал первым финалистом Кубка ЕКВ среди женских команд

Первый матч полуфинала также завершился победой «Бусто Арсицио» (3:0), который и вышел в финал.



Во втором полуфинале за место в решающем противостоянии борются казанское «Динамо» и турецкий «Галатасарай». В Стамбуле со счётом 3:0 победили турчанки. Ответный матч состоится 2 апреля в Казани.



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«Бусто Арсицио» (Италия) — «Казальмаджоре» (Италия) — 3:2 (23:25, 23:25, 25:23, 29:27, 15:9).