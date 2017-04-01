Волейболистки РФ стартовали на ЧЕ U18 с поражения от Италии

В составе россиянок лучшей была Виктория Пушина, которая набрала 11 очков, по 3 из них на блоке и на подаче.



2 апреля россиянки сыграют с командой Нидерландов. Также в одной группе со сборной России Болгария, Турция и Германия. Для того, чтобы выйти в полуфинал и продолжить борьбу за медали, необходимо занять в группе первое или второе место.



Волейбол. Чемпионат Европы U18. Девушки. Группа I. Первый тур



Россия — Италия — 0:3 (22:25, 21:25, 19:25).