«Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ и сыграет с «Туром»

В первом матче итальянская команда праздновала победу со счётом 3:0.



По сумме двух матчей «Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ, где встретится с французским «Туром», дважды выигравшим у немецкой команды «Юнайтед Рейн-Майн» (3:0, 3:2).



Волейбол. Мужчины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч



«Фенербахче» (Турция) — «Трентино» (Италия) — 3:2 (25:20, 22:25, 29:27, 19:25, 15:6).