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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29281660/
1 апреля 2017, 22:03 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

«Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ и сыграет с «Туром»

Итальянский «Трентино» во втором матче полуфинала мужского Кубка ЕКВ на выезде на тай-брейке уступил турецкому «Фенербахче».

В первом матче итальянская команда праздновала победу со счётом 3:0.

По сумме двух матчей «Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ, где встретится с французским «Туром», дважды выигравшим у немецкой команды «Юнайтед Рейн-Майн» (3:0, 3:2).

Волейбол. Мужчины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч

«Фенербахче» (Турция) — «Трентино» (Италия) — 3:2 (25:20, 22:25, 29:27, 19:25, 15:6).
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