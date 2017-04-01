«Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ и сыграет с «Туром»
Итальянский «Трентино» во втором матче полуфинала мужского Кубка ЕКВ на выезде на
тай-брейке уступил турецкому «Фенербахче».
В первом матче итальянская команда праздновала победу со счётом 3:0.
По сумме двух матчей «Трентино» вышел в финал Кубка ЕКВ, где встретится с французским «Туром», дважды выигравшим у немецкой команды «Юнайтед Рейн-Майн» (3:0, 3:2).
Волейбол. Мужчины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч
«Фенербахче» (Турция) — «Трентино» (Италия) — 3:2 (25:20, 22:25, 29:27, 19:25, 15:6).
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