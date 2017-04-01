В Нидерландах стартовал ЧЕ U18 по волейболу среди девушек

В первый день соревнований сыграно уже три матча. В группе I, в которую входит сборная России, команда Турции победила сборную Германии со счётом 3:0, а болгарки выиграли у голландок — 3:1. В группе II сборная Беларуси нанесла поражение команде Греции — 3:0.



Сборная России сегодня вступит в борьбу за медали матчем с командой Италии. Для выхода в полуфинал необходимо занять одно из двух первых мест в подгруппе. Шесть лучших команд по итогам соревнований отправятся на юношеский чемпионат мира, который состоится с 18 по 27 августа в Аргентине.