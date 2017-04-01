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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29281140/
1 апреля 2017, 21:04 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

В Нидерландах стартовал ЧЕ U18 по волейболу среди девушек

В Арнеме (Нидерланды) стартовала финальная часть юношеского чемпионата Европы U18 среди девушек, который продлится до 9 апреля.

В первый день соревнований сыграно уже три матча. В группе I, в которую входит сборная России, команда Турции победила сборную Германии со счётом 3:0, а болгарки выиграли у голландок — 3:1. В группе II сборная Беларуси нанесла поражение команде Греции — 3:0.

Сборная России сегодня вступит в борьбу за медали матчем с командой Италии. Для выхода в полуфинал необходимо занять одно из двух первых мест в подгруппе. Шесть лучших команд по итогам соревнований отправятся на юношеский чемпионат мира, который состоится с 18 по 27 августа в Аргентине.
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