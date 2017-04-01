Французский «Тур» вышел в финал Кубка ЕКВ

Первый матч этих соперников завершился победой «Тура» в трёх партиях.



Французская команда поспорит за чемпионский титул с победителем противостояния между турецким «Фенербахче» и итальянским «Трентино». Первый матч завершился в пользу итальянцев со счётом 3:0.



Мужчины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч



«Юнайтед Рейн-Майн» (Германия) — «Тур» (Франция) — 2:3 (25:17, 22:25, 25:27, 25:15, 12:15).