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1 апреля 2017, 19:54 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Французский «Тур» вышел в финал Кубка ЕКВ

Французский «Тур» во втором матче полуфинала мужского Кубка ЕКВ на выезде на тай-брейке переиграл немецкий «Юнайтед Рейн-Майн».

Первый матч этих соперников завершился победой «Тура» в трёх партиях.

Французская команда поспорит за чемпионский титул с победителем противостояния между турецким «Фенербахче» и итальянским «Трентино». Первый матч завершился в пользу итальянцев со счётом 3:0.

Мужчины. Кубок ЕКВ. Полуфинал. Второй матч

«Юнайтед Рейн-Майн» (Германия) — «Тур» (Франция) — 2:3 (25:17, 22:25, 25:27, 25:15, 12:15).
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