Волейболистки «Эджзаджибаши» одолели «Чанаккале» в серии ¼ финала чемпионата Турции
Волейболистки стамбульского клуба «Эджзаджибаши», за который выступает россиянка Татьяна Кошелева, на своей площадке нанесли поражение «Чанаккале» в ответном матче ¼ финала чемпионата Турции и вышли в следующий раунд.
Встреча, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась победой «Эджзаджибаши» со счетом 3−0 (25:22, 25:18, 25:20). Кошелева участия в матче не принимала.
В первой игре серии до двух побед сильнее со счетом 3−1 также оказался «Эджзаджибаши». Ранее в полуфинал вышел «Вакифбанк», еще два участника ½ финала определятся позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter