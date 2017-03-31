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31 марта 2017, 18:16 | Игровые: Волейбол | Р-Спорт

Волейболистки «Эджзаджибаши» одолели «Чанаккале» в серии ¼ финала чемпионата Турции

Волейболистки стамбульского клуба «Эджзаджибаши», за который выступает россиянка Татьяна Кошелева, на своей площадке нанесли поражение «Чанаккале» в ответном матче ¼ финала чемпионата Турции и вышли в следующий раунд.

Встреча, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась победой «Эджзаджибаши» со счетом 3−0 (25:22, 25:18, 25:20). Кошелева участия в матче не принимала.

В первой игре серии до двух побед сильнее со счетом 3−1 также оказался «Эджзаджибаши». Ранее в полуфинал вышел «Вакифбанк», еще два участника ½ финала определятся позднее.
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