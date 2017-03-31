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31 марта 2017, 17:36 | Игровые: Волейбол | ТАСС

Решение о наказании игрока «Енисея» Спиридонова исполком ВФВ примет на следующей неделе

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Исполком Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) примет решение о наказании игрока «Енисея» Алексея Спиридонова на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил член дисциплинарной комиссии ВФВ Михаил Подлозный.

Спиридонов в матче 24-го тура чемпионата России с клубом Югра-Самотлор получил желтую карточку за нарушение дисциплины а затем был удален с площадки за грубость в отношении арбитров. Увеличить
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Спиридонов в матче 24-го тура чемпионата России с клубом «Югра-Самотлор», который прошел 18 марта, получил желтую карточку за нарушение дисциплины, а затем был удален с площадки за грубость в отношении арбитров.

«Решение должен принять исполком, мы же (дисциплинарная комиссия) только рекомендуем», — сказал Подлозный.

Заседание исполкома ВФВ, на котором будет принято решение, состоится на следующей неделе, точная дата еще не определена.

Ранее дисциплинарная комиссия оштрафовала игрока на 10 тыс. рублей и рекомендовала условно его дисквалифицировать на год.
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