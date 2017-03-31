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https://sport.mail.ru/news/volleyball/29263015/
31 марта 2017, 1:11 | Игровые: Волейбол | Чемпионат.com

Восемь спортсменок подали в суд на Федерацию волейбола Бразилии

Восемь бразильских волейболисток подали в суд на Федерацию волейбола Бразилии с требованием отменить существующую в стране рейтинговую систему, согласно которой несколько звёзд не могут выступать за один клуб.

«Это абсурд. С нами в федерации никто не хочет разговаривать и объяснять, почему это незаконная система до сих пор существует. Они не собираются решать проблему, поэтому мы требуем только того, чтобы всё шло законным путём», — приводит слова Шейлы World of Volley.

Помимо Шейлы иск подписали Дани Линс, Таиса, Фабиана, Наталия, Габи, Жаклин и Фернанда Гарай.
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