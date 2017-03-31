Восемь спортсменок подали в суд на Федерацию волейбола Бразилии

«Это абсурд. С нами в федерации никто не хочет разговаривать и объяснять, почему это незаконная система до сих пор существует. Они не собираются решать проблему, поэтому мы требуем только того, чтобы всё шло законным путём», — приводит слова Шейлы World of Volley.



Помимо Шейлы иск подписали Дани Линс, Таиса, Фабиана, Наталия, Габи, Жаклин и Фернанда Гарай.