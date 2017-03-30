«Зенит» будет претендовать на проведение «Финала шести» мужского ЧР
Казанский «Зенит» примет участие в конкурсе на проведение «Финала шести» мужского чемпионата России, который пройдёт с 5 по 11 мая.
Согласно регламенту турнира, принять решающий турнир могут две лучшие команды по итогам регулярного чемпионата — казанский «Зенит» или московское «Динамо». Также «Финал шести» может быть проведён на нейтральной площадке.
«Клубы до 12 апреля должны отправить в адрес директората официальную заявку на участие в конкурсе на проведение “Финала шести”. В случае подачи официальной заявки клуб должен прислать (в закрытом конверте) или передать через своего представителя особые финансовые условия для участия в конкурсе, который состоится 14 апреля (начало в 13:00) в офисе президента ВФВ», — сообщается в решении директората Всероссийской федерации волейбола.
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