Белоруска Надежда Молосай обеспечила победу «Олимпиакосу» в первом матче ½ финала Кубка вызова ЕКВ

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Команда белоруски встречалась на своей площадке с «Енисеем» из Красноярска. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (25:15, 18:25, 25:17, 27:25). На счету Надежды Молосай 15 очков, три результативных блока и неплохой прием мяча подачи соперниц. Она оказалась самой результативной в составе «Олимпиакоса». За российскую команду выступает другая нападающая сборной Беларуси по волейболу Анастасия Гарелик, которая показала неплохую игру в нападении, но ее 20 очков не помогли «Енисею» одержать победу.

Надежда Молосай является воспитанницей барановичской школы волейбола, на ее счету победы в чемпионате и Кубке Беларуси, затем она продолжила карьеру в России. В Греции она проводит первый сезон. Анастасия Гарелик первый шаги в волейболе сделала в структуре ВК «Минск», становилась чемпионкой страны в составе «Минчанки».

Оба игрока планируют принять участие в квалификации к чемпионату мира 2018 года. Женская сборная Беларуси под руководством Александра Климовича сыграет в группе D на выезде в бельгийском Кортрейке: с Испанией (31 мая), Италией (1 июня), Бельгией (2 июня), Латвией (3 июня), также Боснией и Грецеговиной (4 июня). Победитель группы получит право сыграть на мировом форуме в Японии, команда, которая займет второе место, выступит в третьем раунде квалификации в августе текущего года.

Белорусские волейболистки никогда ранее не принимали участие в финальной стадии мирового форума, но семь раз пробивались в решающую стадию чемпионата Европы.

Ответный матч ½ финала Кубка вызова «Енисей» — «Олимпиакос» состоится 2 апреля в Красноярске. Победить выйдет в финал европейского турнира.