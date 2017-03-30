«Шомон» обыграл «Зираат Банкасы» в первом матче полуфинала мужского Кубка Вызова
Французский «Шомон» в первом полуфинальном матче Кубка Вызова среди мужских команд на своей площадке обыграл турецкий «Зираат Банкасы» со счётом 3:1 (25:21, 25:19, 28:30, 25:18).
Ответная встреча состоится в Анкаре 2 апреля.
Кубок Вызова. Мужчины. Полуфинал. Первый матч
«Шомон» (Франция) — «Зираат Банкасы» (Турция) — 3:1 (25:21, 25:19, 28:30, 25:18).
Победитель этого противостояния в финале сыграет либо с новоуренгойским «ФАКЕЛОМ», либо с турецким «Галатасараем».
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